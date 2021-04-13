台灣保險滲透率高，然而根據保險發展中心統計，國人有效契約平均保額僅新台幣81.83萬元，保障明顯不足，金管會主委黃天牧日前也宣布祭出四大措施，包含7月1日起實施第六回生命表，希望提高民眾自身保障。中壽(2823)為響應主管機關強化民眾保障政策，率業界之先，推出首張採用第六回生命表的保單「中國人壽起手式美元利率變動型終身壽險－定期給付型」，在相同保費下，可以獲得更高額的保障，與民眾攜手邁入保險高保障新紀元。

中壽指出，壽險的功能是要將每個人身上所揹負的風險分散轉嫁，本質是出於對家庭的愛與關懷。中壽資深副總經理李正偉表示，隨著國人平均壽命延長，對保障的需求日益提升，中壽為彰顯壽險本質，率先推出業界首張採用第六回生命表的「中國人壽起手式美元利率變動型終身壽險－定期給付型」，民眾能提早享有更超值、充足的保障。商品名稱取作起手式，除了期待民眾將健全自身保障做為展開美好人生的起手式，也是業界第一張採用第六回生命表的商品，未來中壽也將持續推出滿足各族群保障需求的商品。

「中國人壽起手式美元利率變動型終身壽險－定期給付型」採用第六回生命表，以美元計價，6年的繳費年期，繳費期間即可享有高保障，投保後享有身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金及祝壽保險金，且有機會享有以宣告利率為基礎計算增值回饋分享金，並享有生命末期提前給付保險金，且身故保險金可選擇一次給付或分期給付，也享有二至六級失能豁免保險費。

(時報資訊)