據周二官方數據顯示，英國二月經濟較前一個月成長0.4%。目前企業正準備迎接第三次社交封鎖的鬆綁，英國脫歐後與歐盟的貿易也出現復甦跡象。

路透調查經濟學家的預測則為增加0.6%。然而數據亦顯示，一月GDP的下降，並沒有如先前預估那般嚴重。一月GDP經修正為下滑2.2%，而先前的初步讀數為下滑2.9%。

周二的數據亦顯示，二月GDP仍較一年前的規模低了7.8%，當時疫情仍未橫掃歐洲；另外也較去年10月的規模低了3.1%。

瑞銀全球財富管理經濟學家Turner表示，儘管英國第一季經濟將出現溫和的萎縮，然而投資人正更加關注於即將到來的經濟反彈，而不是著眼在季度的負數據。

二月的成長得益於汽車製造商帶領的工廠活動自11月以來的增長。

批發業和零售業銷售的明顯回升，協助服務業部門上升0.2%。

另有跡象顯示，英國與歐盟的貿易在二月出現部分地復甦；一月為英國脫歐首個月，雙邊貿易出現明顯干擾。

排除非貨幣的黃金和貴金屬，英國一月出口給歐洲的貨物，按年減少41.4%；然而在二月已經部份地復甦到年減12.5%。在進口方面，一月為年減19.2%；至二月已經和緩到年減11.5%。

英歐在2020年末貿易量大增，是因為企業預期邊界作業等工作將出現延遲，因此大舉囤積商品。

(時報資訊)