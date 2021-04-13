新北市地政局於今(13)日辦理二重疏洪道、金山市地重劃區土地標售，本次共標售9筆住宅區土地，總底價逾25億元，最後共吸引25封標單，順利標脫6筆土地，標脫率約66.7%，整體溢價率達56.9%，總得標金額達35.9億元。本次標售眾所矚目的二重疏洪道標號970土地，一枝獨秀吸引17封標單競標，最終由國泰建設擊退宏普、遠雄、國美、興富發等大咖建商，以總價33.95億元得標，換算每坪單價171.2萬元，創下該重劃區歷來標售的住宅區次高價！且該筆土地溢價率亦高達71.7％，為本次標售的單價、總價、溢價及標封數四冠王！除此之外，金山市地重劃區也繳出3筆土地全壘打的佳績，為本次標售締造另一個亮點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，本次標售土地筆數雖然不多，卻是3月央行加碼限貸以來，雙北首次的大規模土地標售，因此頗具觀察價值；從標售繳出亮麗成績單的結果來看，投資人對房市發展頗為看好，特別是實力雄厚的大建商，因對自住買盤暢旺的市場結構仍具信心，後續銷售也趨向審慎樂觀，加上雙北都會區素地資源稀少，大面積精華地蓋一塊少一塊，因而鼓動建商追價搶購，讓蛋黃區土地即使在打炒房的氛圍下，依然展現堅強創價實力。

此外，以往關注度不高的金山市地重劃區，本次異軍突起轟出全壘打！釋出的3筆土地，全數由麗寶集團旗下的良昱建設奪下，優美地產企研室主任林哲緯指出，位於北海岸的金山區，購屋需求以本地客為大宗，以往市場較為封閉，不過本次金山區釋出的物件地段不錯，以標號968的土地為例，該筆標的居金山市中心，並與客運站為鄰，形同金山門戶，因而獲得建商青睞，由於得標建商所屬的麗寶集團，事業版圖跨足營造及餐旅觀光，因此未來除了住宅之外，也有可能朝觀光地產發展。

本次標售競爭最激烈的地王，雖由國泰建設拿下，但麗寶集團不僅以良昱建設拿下金山三筆土地，旗下的福容開發，也奪得二重疏洪道五谷王段約257坪土地，總計購得四筆土地，是本次標售的最大贏家；而本次開標現場除了投標建商與民眾，也見到土銀、合庫等行庫人員穿梭其中，至少50位人員參與關注開標動態，顯示即使政府出手管控房市，民間依然對不動產情有獨鍾。

(時報資訊)