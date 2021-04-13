尚志橋上兩隻石獅不見了，只剩基座、相當突兀。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

尚志橋石獅雕像疑遭竊，警方在石獅底座、周邊蒐證（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市尚志橋是通往市區、美崙地區必經橋樑，橋上兩側矗立1百多隻石獅雕像，每一個雕像獅臉不同，栩栩如生，不料，上午發現有兩隻石獅疑似遭竊，警方到現場採證，並調閱監視器，初步鎖定一輛疑似汽車。市公所希望大家一起愛護這座橋梁，不要對尚志橋的石獅公共藝術有所染指。

花蓮市公所建設課長徐國城說，之前在橋梁西側下橋處曾發現一隻石獅脫離原來的位置，被人放在欄杆上，並未遭取走，市公所立即將這隻石獅帶回市公所，打算近日內重新黏回原處，但今天上午發現又有兩隻石獅不見了，原本以為掉落河床，卻遍尋不著，懷疑被竊走。

市長魏嘉賢斥責竊賊的行為，他說，石獅有如公共藝術，一直以來是尚志橋的特色景觀，觀光客來到花蓮，走在尚志橋，都將有石獅坐鎮的尚志橋拍照上傳臉書，也成為花蓮市的觀光地標之一，因此希望警方能盡快將石獅找回，也期盼大家能愛護公共藝術。

3年前，尚志橋因0206強震，造成橋身結構安全堪虞，當時台灣省土木技師公會派員到現場鑑定評估，尚志橋不僅橋台位移，大樑與支承也有錯動位移的狀況。2019年12月封橋施工，去年6月開放通車，當時因施工而暫時搬家的石獅也都全部歸位。

橫跨花蓮市美崙溪的尚志橋，日治時期為吊橋設施，台灣光復後繼續沿用，到1970年改建為預力梁鋼筋混凝土大橋，橋面8公尺寛，是花蓮市北區、美崙地區及通往蘇花公路等出入交通的重要橋樑。2001年營建署設計發包重新改建尚志橋，含引道為335公尺，四線車道共有20公尺寬。

石獅是花蓮縣政府在尚志橋完工後，編列經費加設，含橋頭的一對大石獅在內，全部有150座，均以純白色大理石精雕而成，小石獅有的踩球，有的踩著子獅，面部也都各有表情，姿態造型完全不同，相當有特色。

(中時 )