北市建管處爆集體貪瀆 1日火速核發豪宅建案使用執照(翻攝 Google Maps)

北市建管處傳出集體貪汙案！檢調發現，2015年「陽明書院明德會館建案」包商為了取得執照，避免支付違約金，涉嫌行賄時任建管處施工科幫工程司謝國立及工程員共4人，予以包庇建案過關，涉嫌貪汙。台北地檢署13日指揮調查局北機站約談謝國立及業者共8人。

檢調約談的8官商，包括長泰金公司羅姓總經理、裕泰坤公司王姓總經理、劉姓工地主任、黃姓跑照業者、前台北市建管處施工科幫工程司謝國立、王姓工程員、楊姓、胡姓約聘工程員。

檢調調查，長泰金建築公司、營造商裕泰坤公司興建的「陽明書院明德會館建案」，其中土建工程是由黃姓包商（已死亡）承攬，因黃男與業主長泰金公司約定，應於2015年11月30日前取得建案使用執照，否則黃男需繳納1天台幣10萬餘元違約金給長泰金公司，賠償工程延宕損失。

黃姓包商為免繳納高額違約金，於2015年11月底透過黃姓跑照業者，以現金行賄時任建管處施工科幫工程司謝國立及王姓工程員，在未實際審查竣工圖資料、未重赴建案現場複查下，於1天之內就火速簽准核發使用執照。

黃姓包商為能儘速完成違建複查，再透過黃姓跑照業者行賄建管處查報隊楊姓約聘工程員、使用科胡姓約聘工程員各5萬元，讓2人無視陽台外推違規及未赴建案現場實地勘查拍照，予以包庇放行，通過違建複查。

(中時 )