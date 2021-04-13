中華民國全國商業總會「2021第三屆品牌金舶獎選拔活動」經專家評選後，於4月9日宣布由上百家參選企業中脫穎而出的前50強入圍名單，勝出的50強品牌企業皆是服務業10兆產業中具有相當含金能量及創新亮能的服務業，本屆選拔共分別3組，ESG管理績效組共入圍16名、國際授權代理輸出組17名、服務創新資本投資組17名，參賽數競爭盛況空前，為歷年之冠，從報名到最後決賽長達半年的備戰，決選過程精采激烈。

為扶植台灣中小企業，全國商業總會品牌創新服務加速中心（BAC）舉辦服務業之「品牌金舶獎」，已正式邁入第3屆。商總許舒博理事長形容中小企業是台灣的「中央山脈」、「護國神脈」。商總期待透過「2021第三屆品牌金舶獎選拔活動」，選出亞洲優質服務業品牌，協助品牌對接海外通路商或代理商，在發展國際市場的同時，協助品牌由國際資本市場取得資本投入，創新打造BIT(Brand In Taiwan)外銷授權新模式。入圍50名品牌業者將進入研習營訓練，通過資格審、BP(商業發展企劃)評審、Roadshow路演複審及決選等評選出具有全球認同的「國際血統」進軍世界各國。

凡經過品牌金舶獎決選出的優勝得主，即能獲得到全國商業總會品牌創新服務加速中心（BAC）之推薦，向國發基金對接投資，亦將推薦予信保基金，取得最高新台幣1億元資金，保證成數最高9成5之融資額度。另可免費獲得受商總品牌加速中心強力推播與投資平台、授權平台及各國駐華商務單位對接合作商機、取得證劵商上市櫃前期財務健診等各級資本市場籌資可行性評估之協助性之資格。

服務業創新為產業轉型的契機，1111人力銀行媒體中心發言人黃若薇表示，觀察近期就業市場職缺供給端，1111人力銀行2月份資料庫就有超過50萬個工作機會，相較去年同期明顯增加1.9萬個工作機會，顯見隨著大環境景氣趨好轉，帶動企業重振疫後發展，邁開徵才腳步；像芙彤園、新浦樂生化、寶貝友、六書堂數位、景發鋁業、壹玖零陸、王長發、百衛生物科技等這些金舶獎前50強，也都在1111人力銀行開出需求職缺。

從主計總處3月22日公布2月失業率升至3.70%，較上月微增0.04個百分點，持平去年同期，失業人數共計 44.3 萬人，月增 5000 人或 1.09%；可見除去疫情干擾，今年就業市場雖處在穩定水準，但對於即將投入職場的準畢業生而言，仍是一大挑戰。

1111人力銀行日前進行「2021新鮮人就業意向」調查顯示，今年應屆畢業新鮮人求職態度相對積極，有21.9%在畢業前就已經找到工作，有26.5%正計劃「畢業前3個月」投履歷，還有24.7%打算「畢業前1個月」展開求職，等同7成3應屆畢業生有超前危機意識，正設法搶當「早鳥」在畢業前卡位企業職缺。

據1111人力銀行調查數據顯示，今年新鮮人最想投入的產業分別是「資訊科技業」、「工商業服務（金融業）」及「民生服務業」。且從學歷交叉分析發現，大學畢業生期待起薪是32,796元，研究所畢業生期待起薪則為38,695元。在畢業潮來臨前，1111人力銀行與各大專院校校園合作推動徵才活動「2021知名大學聯合校徵」，集結近3000家知名企業、釋出近20萬個工作機會，讓即將踏出校園的新鮮人有機會與雇主面對面，除了釋放更多機會給年輕人，協助職場新鮮人滿足「畢業即就業」的期望，也協助企業深入校園提前預約新秀，進而活絡就業市場。

(中時新聞網)