東縣政府開放中庭供商家宣傳自家商品，首發「翠安儂烘焙」吸引縣府員工瘋狂掃貨。（莊哲權攝）

台東縣政府即日起開放縣府後棟中庭讓商家進駐，宣傳自家產品，首發由烘焙職人，以手感溫度結合在地食材，製作獨特風味生吐司、長濱海鹽可頌等產品，素有「麵包控」的縣長饒慶鈴「忍未條」（台語諧音忍不住）大採購，也邀請大家力挺在地好物。

台東縣政府財政及經濟發展處嘗試開放縣府中庭廣場，讓在地的手工藝、伴手禮、農特產品等業者進駐，提供快閃服務，打頭陣的烘培業者翠安儂將自家的生吐司、可頌、貝果等商品端上架，表皮金黃、口感鬆軟綿密的麵包，吸引縣府員工瘋狂掃貨，就連有麵包控的縣長饒慶鈴，手上已經提了一大袋戰利品，眼睛還緊盯著架上的美食不放。

饒慶鈴表示，財經處在進行一站式輔導時，發現縣內有不少有潛力的農特產、特色產品店 家，因此提供中庭廣場讓業者快閃宣傳，以增加產品宣傳管道、提升曝光度，首發由烘焙職人帶來結合在地食材的手做產品，員工都非常捧場，未來希望更多店家向財經處申請進駐，讓更多人用視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺五感認識台東好物，也讓自家的手工藝、產品被看見。

財經處說明，縣府樓中庭場地面積共872平方公尺，租金優惠每日500元，按實際使用範圍計費，使用時間自即日起至6月30日止，周一至周五上午11：30至下午17：00，店家可於使用日前3天向該處提出申請，申請表單請至台東縣政府網站下載，歡迎踴躍提出申請。

(中時 )