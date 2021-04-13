美國對大陸半導體產業打擊力道日益漸增，美國人工智能安全委員會（NSCAI）先前提出，禁止向大陸出口DUV（深紫外線）光刻機設備；有在大陸設廠的三星電子、SK海力士等韓國企業擔憂，在大陸晶圓廠可能也因此禁令遭受到波及。

根據《BusinessKorea》報導，三星電子於大陸西安市設有2座生產六代3D V-NAND產品的工廠，而SK海力士同樣於大陸無錫市設有2座生產DRAM晶片的工廠；4座工廠全部皆使用DUV光刻機，今年也將再追加相關設備，只不過，倘若NSCAI確定禁止向大陸出口DUV光刻機，三星電子和SK海力士在大陸的業務可能也將受到衝擊。

隨著美國的禁令持續緊縮，使得三星電子和SK海力士的後續投資將具有很大的不確定性，因此大陸政府也要求三星電子盡早追加投資；另外，SK海力士的子公司「SK海力士系統IC（SK Hynix System IC）」與無錫工業發展公司（Wuxi Industrial Development Group）在大陸所開展的代工業務，或也將因美國的禁令受到影響。

對此，漢陽大學教授Park Jae-keun表示，在兩個超級大國的對抗下，美國政府很可能不會批准無錫市和西安市工廠的原定設備；他補充，「南韓政府需要介入其中，此次事件對企業的影響太大」。

(中時新聞網)