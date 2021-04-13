台鐵太魯閣408次發生出軌，造成49人死亡、逾200人受傷，衛福部4日成立賑災專戶，至11日已募得8.1億元。衛福部次長李麗芬昨表示，總善款的1/3將作為罹難者家屬扶助金，推估至少會撥發有2.7億元。

衛福部昨（12）日晚間在臉書PO文表示，自3日成立太魯閣號賑災專戶，截至11日止，已收到33萬218筆善款，總計8億1410萬元，原訂最後捐款日為4月30日，提前至15日收受捐款。衛福部次長李麗芬昨也召開賑災專戶第一次管理及監督委員會，表示將把總善款的1/3全數用於罹難者家屬，作為扶助金，推估至少會有2.7億元。

至於剩下的5.4億元，衛福部也表示已取得7大共識，包括對受災家屬經濟支持、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助、遺屬關懷重建及經委員會專案同意項目，不過各項目具體金額目前尚未討論。

PTT有部分網友支持衛福部的決定，「其他的拿去當諮商師跟社工的費用吧，現在好像要一戶一社工」、「合理！2/3給輕重傷長期治療生活負擔的」、「怪了，自己愛捐又要管別人怎麼用，不然就指名捐給誰呀」、「話說一堆沒捐的倒是很關心募款」、「違反社維法囉」、「在造謠阿」。

網友諷刺，「出國考察，吸取經驗技術以利改革創新」、「好的，1/3感謝黨」、「反正就看準大家忘記」、「給1/3就不錯了，不要太超過」、「人事行政雜支，出國考察紀念公園，不用錢嗎」、「剩下的黨幫你處理」、「感謝感謝還有1/3可以給家屬，感謝黨」、「手續費67%」、「不然你要選KMT？」、「有三分之一，謝主隆恩」、「剩的蓋紀念碑啊」、「剩下的拿1/3出國考察，1/3請小編」、「不知道做圖要錢，蟑螂也要養」、「拜託，五成人事費啊」。

另有人打臉1450網軍：「其他六項不是政府自己要賠償的嗎？」、「捐款就是直接全給受害者，至於有些律師費什麼雜項的應該跟有過失的求償，不是拿善款頂掉這部分」、「重點是『經委員會同意專案項目』好嗎」、「政府該出的費用拿善款來花」、「這些事情有哪一項是沒有捐款政府就不去做的」、「死者分2.7億，每人才540萬」、「鳳梨直接10億，出人命了卻募款？ 」、「要蓋公園不會政府出嗎」、「捐了就變他們的錢，給家屬當作施捨」、「連這個都能護航喔」。

(中時新聞網)