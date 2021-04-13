日前一位在醫美坐櫃檯的網友Po文求問「最近很夯的韓風系列鯊魚夾，好多OL都在用而且看起來好有氣質，想說如果上班夾這個會不會太隨便」，還附上一張韓風鯊魚夾甜美照片，引起網友正反討論。

就有外商前輩跳出來建議「櫃檯代表公司門面，接收包裹、面對訪客一定要面帶笑容個人認為圖上的鯊魚夾蠻好看的，可以先戴個幾次，被糾正再換唄」、「醫美櫃檯有機會可以，我剛剛才看到我那家小姐夾珍珠款的，但要問自己的公司比較準」、「你應該要問你的老闆吧」、「我覺得再正都很像大媽造型，個人不理解這個流行」、「一切看顏值，沒顏值就是大媽」、「感覺很像蕭婆畢竟會散下來，跟朋友出去再夾比較妥當吧」。

也有網友表示人美、髮夾美，一切就對了！建議原Po戴著上班試試看「臉決定一切」、「個人很理解這個流行好看啊」、「長得漂亮都好」、「身為醫美客人，我其實不會覺得怎麼樣」，還有人歪樓「脖子和耳朵很漂亮，本尊一定美女一枚」、「這頭我給過」、「這你嗎？側臉看起來是仙的呀沒問題吧！」

1111人力銀行發言人黃若薇表示，穿著得體是一種禮貌，是上班族展現自我的方式，服裝外貌也是一種語言交流，從事什麼行業就要展現出那個行業該有的樣子，例如從事金融工作，會需要予人穩重信賴感，因此合宜修身的套裝、西裝有其必要，若是擔任社群小編或是企劃工作，則工作氛圍活潑多變，服裝就可以隨性輕鬆。

而原Po從事醫美櫃檯，本身就是極度重視美貌外在的行業，建議要將自己維持一定的美麗標準，使用什麼髮飾可以視公司規定，但大原則就是要讓客人看得舒服順眼，其實也是一種專業的展現。

(中時新聞網)