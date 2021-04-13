高雄江姓男子以450萬元購買高雄一處11樓跳樓凶宅，夥同黃姓女仲介找來林姓女人頭偽造偽造不動產交易紀錄、申辦購屋貸款，再以625萬元轉賣給不知情陳姓男子，陳男遭鄰居告知實情後憤而提告。高雄地院依偽造文書、詐欺罪判江男1年8月、黃女1年9月，可上訴。

判決指出，江男得知高雄新興區一戶11樓住宅前屋主跳樓輕生，2011年12月先以450萬元低價與屋主協議買下，付出50萬元訂金後，找黃女幫忙遊說一名在檳榔攤工作的林婦出借印鑑、存摺，交由江男變造存摺內頁明細及所得資料，再與一家營造公司配合，偽造每月薪資記錄，應付銀行徵信，事後江男再將房屋所有權轉移至林婦名下。

接著，江男持變造資料，成功騙過銀行、申請房屋貸款550萬元，將400萬元尾款匯給凶宅賣家後，再委託黃女找尋新的買主。黃女刊登賣屋訊息，陳男看屋後相當滿意，雙方協議以625萬元成交。

陳男表示，黃女對他說「房子原本是要買給媽媽住，但媽媽不來住，所以打算賣掉」，但他買房子最怕買到凶宅，付訂前還向黃女再三確認「房子不可以有自殺、他殺、意外死亡等非自然死亡因素」，江男、黃女一概否認，扮演黃女母親的林女則站在一旁，不敢說話。陳男為求自保，還特地在契約書加註「如果是凶宅，要負詐欺責任」等文字，但黃女心虛，事後還要求二次重新契約，取消這項備註。

該屋成交後，鄰居好心提醒陳男的爸爸「你家之前有人跳樓自殺身亡」，陳男驚覺被騙，氣得一狀告上法院。

江男和黃女在法庭上不斷胡扯，互推責任。法官調出林婦所得及存摺明細，發現林婦資料遭江男和黃女共同變造，認定2人為共犯。

法官認為，非自然死亡事故必對房地產交易價格產生負面效應，依偽造文書判江男1年8月。依詐欺、偽造文書罪判黃女1年9月，可上訴。

(中時 )