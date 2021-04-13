五角大廈已證實，美國海軍人員拍攝的一連串影像和錄影的確顯示，2019在加州海岸外有不明飛行物圍著美國海軍戰艦繞。
據《神秘連線》（Mystery Wire）與《每日郵報》（Daily Mail）13日報導，這些相片是由美國海軍「不明空中現象專案小組」（UAP Task Force）所外洩。該小組正在搜集相關證據，準備在6月期限前，向國會提出報告。
製片人柯貝爾（Jeremy Corbell）取得的影像顯示，2019年時，有幽浮在包括「紀德」號（USS Kidd，DDG-100）在內的4艘驅逐艦上空盤旋。其中一個影像顯示，有個物體呈現金字塔形，而其他的似乎是無人機或氣球。不過，美國海軍仍將它們列為不明飛行物。
五角大廈發言人證實，這些影片和相片是海軍人員拍攝的，而「不明空中現象專案小組」已將這些事件列入正在進行的調查。
(中時新聞網)
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