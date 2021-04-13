中信兄弟「大師兄」林智勝去年10月因跑壘意外導致韌帶斷裂，10月底開刀接受手術後持續復健、練習，經過半年終於回到球場，他今日在二軍比賽中代打上陣，2打數還沒有安打，也還沒進行守備，最後兄弟二軍與樂天桃猿二軍以5比5握手言和。

今日兄弟與樂天的二軍比賽，前5局雙方戰成4比4平手，6局下半林智勝代打，是繼去年10月3日在一軍出賽後，相隔192天重回比賽，他首打席面對樂天先發投手莊昕諺敲出三壘方向平飛球遭到接殺，8下則面對江國謙，敲出中外野方向飛球遭到接殺，2打數沒有安打，不過已經踏出第一步。

林智勝在去年10月3日一軍比賽中，為了拚一支內野安打，左腳沒踩穩發生「翻船意外」大扭傷，當下露出痛苦表情，之後領隊劉志威表示林智勝左腳韌帶曾因車禍有傷勢，再加上翻船意外造成韌帶完全斷裂，因此需要開刀，這也讓他的生涯全壘打數停在286轟，假如順利回一軍，將繼續挑戰張泰山所保持的289轟中職最多紀錄，甚至有望成為史上首位300轟打者。

此外林智勝去年傷勢不斷，今年決定換背號再出發，從3號改穿25號，希望能「拐氣」擺脫傷勢，這場二軍比賽也是林智勝首度以25號球衣出征。

(中時 )