「老師摸我下體！」家長指控新北市泰山區某私立幼兒園外聘體能老師趁機偷摸4歲男童下體，由於家長與老師各說各話，新北市警察局及教育局已介入調查，由於該名老師不具有教保資格，教育局先依法開罰幼兒園及老師各6000元。

據悉，4歲男童本月8日返家後向家長說「老師摸我下體！」家長一怒之下憤而提告，遭指控的老師則矢口否認，辯稱現場還有女老師在場，不可能撫摸男童下體。

家長指控案件目前已由警方調查中。新北市教育局接獲通報9日展開調查，教育局表示，該名老師為外聘體能老師，不具有教保資格，先依違反《教保服務人員條例》裁罰幼兒園及該名老師各6000元。

教育局指出，正調查該名老師是否有不當對待的情事，若確有不當對待的行為，將依《幼兒教育及照顧法》及《兒童及少年福利與權益保障法》相關規定予以裁處，行為人最重可裁處30萬，並依法解聘及通報全國不適任人員相關系統。

教育局重申，教保服務機構人員應依「幼兒教保及照顧實施準則」，確保幼兒身心不受任何不當對待之情事，關注幼兒個別生理及心理需求，適時提供協助，違者將依相關規定嚴懲。

(中時 )