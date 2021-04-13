社交媒體平台推特日前短暫地封鎖中國駐澳大利亞雪棃領事館和駐巴基斯坦使館官員張和清的帳號。經申訴後，推特在周二公開聲明表示遺憾，並將這2個帳號解封。大陸網民為此表示，「推特封了中國外館，微博應該也把美國的帳號全禁了」；另有網民說：「我們不是也把推特封了嗎？」

中國大陸駐雪棃領事館13日發表聲明說，推特公司4月12日「在未告知具體原因的情況下，凍結了中國駐悉尼總領館官方推特帳號@ChinaConSydney。在領館聯繫了推特公司，要求對方作出澄清並儘快解凍帳號後，領館帳號在13日被解凍」。不過，推特公司聲明中「未說明凍結具體原因」。雖然如此，大陸網民在微博上仍飆罵推特「牆外的言論真自由啊」、「國內挺多羨慕人家用推特的呢」、「人家的東西，願幹啥幹啥唄。咱國家也有這種全球性的媒體平台吧？」

《美國之音》指出，在雪棃領事館推特帳號被封的同一天，網友發現中國駐巴基斯坦文化參贊張和清的推特帳號@zhang_heqing也被凍結。張和清在他另一個私人帳號@MichaelChangCN上證實了其主要推特帳號被封的消息。

報導說，張和清的推特帳號積極地宣傳中國外交政策的同時，也因文化問題處理不當、發表和轉發民族主義言論，引起巴基斯坦和印度網民與媒體的不滿。今年3月張和清的推特帳號轉發了一名中國女子在「掀起你的蓋頭來」的音樂下跳舞的抖音視頻，但他同時用英文寫出「Off your hijab」，意為「摘下你的希賈布（穆斯林婦女穿著的頭巾）」。此推文引發許多穆斯林網民的不滿，張和清隨後刪除了這條推文。

一個名為Allotrope的推特用戶評論道：「一個文化參贊，卻缺乏對於他的駐在國的文化意識。」

去年中印邊境發生衝突時，張和清的推特轉發了大陸《環球時報》英文版的一篇文章，文章將中印關係緊張歸咎於印度國內「強烈的反華意識」。

報導說，中國駐外機構和外交官的推特帳號被封此前已有先例。今年1月，推特封鎖了中國駐美國大使館的官方帳號，理由是其有關新疆的推文違反了推特有關禁止「剝奪人性」的內容的規定，涉及此事的大使館推文表示，要「剷除極端主義，讓維吾爾婦女不再是製造嬰兒的機器」。

推特沒有說明大陸駐雪棃總領館和張和清推特被封的具體原因，但是《環球時報》說，張和清的帳號在被封殺前，「曾多次發佈推介新疆的視頻和圖片」。

(中時新聞網)