台南市的水情燈號為橙燈，正實施第二階段限水措施，市府經發局13日會同自來水公司派員前往佳里地區，針對每月用水1000度以上且未達節水率標準的用水大戶執行鉛封水表，目前累計鉛封數已達383家。

經發局指出，第二階段限水措施，針對用水大戶中的非工業用戶要求節水10％、工業用戶要求節水7％；自來水公司對用水大戶每周都會抄表查核，並以去年8月的日均用水量為基準，第1次查表未達節水率標準將先開勸導單，第2次查表若仍未達節水率標準，則鉛封水表以降低水量；目前累計鉛封數已有工業戶129家、非工業戶152家、游泳池13家、洗車業87家、三溫暖及水療業2家，合計383家。

市長黃偉哲表示，台南地區從4月1日起擴大減壓供水時間為全日，市府除加強監控高地、管末地區的供水情形，以減緩減壓供水所帶來的影響，也盤整好抗旱水資源，像是19口抗旱水井、3家載水車、24處埤塘、266處自來水臨時供水點、大型濾水設施、26口農用水井等，廠商或民眾均可依相關規定申請取水。

經發局長陳凱凌指出，目前全市19口抗旱井，均位於台糖既有農場範圍內，非屬地層下陷或土壤液化警示區，該局已媒合9家廠商申請取水，提供工業或營業等次級用水使用，這些井每天約可供應3萬公噸水。

另外，回收水循環再利用也是一個替代方案，安平、安南、官田、仁德、虎尾寮及柳營等6座水資中心，每日提供的放流水已從7790噸提升至1萬6750噸，並設置取水點開放機關民眾自由取用，可提供不與人體接觸的生活次級用水，像是緊急消防用水、道路防塵、路樹澆灌、沖洗廁所等。

經發局還說，截至4月13日止，曾文水庫有效蓄水率僅11.62％，蓄水量5909萬立方公尺；烏山頭水庫蓄水率40.39％，蓄水量3181萬立方公尺；南化水庫有效蓄水率僅29.31％，蓄水量2666萬立方公尺，請民眾平時多節水。

(中時 )