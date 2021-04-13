台東太平溪出海口1對花嘴鴨夫妻一口氣孵出11隻小鴨，常可見到鴨媽媽帶著「軍容壯盛」的隊伍在水中悠游，小鴨們大多時間緊跟在媽咪身旁，但是有時候也會脫隊落單，鴨媽媽「1打11」忙著照顧調皮搗蛋的萌寶，鳥友笑稱「花媽好忙」。

台東市近郊的太平溪出海口有不少花嘴鴨族群棲息，每年3、4月繁殖季，常可見到母鴨帶小鴨悠游水中的溫馨畫面，張姓鳥友日前記錄到1隻多產的鴨媽媽，一口氣孵出11隻小鴨，出遊隊伍綿延不絕，堪稱「軍容壯盛」，「1打11」也成了這位全職媽媽出門的生活日常。

據鳥友觀察，11隻黃毛小鴨頭通常都緊跟在媽咪的身邊，沿著水邊草叢逆流往上游覓食，偶爾有貪玩或動作較慢的小鴨脫隊落單，鴨媽媽就會停下來，等全員到齊後，才繼續向前行，警覺性非常高的鴨媽媽還必須隨時緊繃著神經，防範天敵侵襲，稍有風吹草動，就帶著大陣仗隊伍逃亡。

花嘴鴨原本是冬候鳥，這幾年來已成為台灣的新住民，由於花嘴鴨會破壞剛種下去的秧苗，讓農民恨之入骨，每當插秧期就會上演「人鴨大戰」，有農民甚至用農藥毒鴨，再把鴨屍掛在田間示警。

池上鄉青農魏瑞廷利用猛禽風箏或猛禽玩偶阻嚇，果然花嘴鴨不敢造次，他說說，秧苗種植超過3周後，就不怕花嘴鴨啄食，花嘴鴨也可以大吃福壽螺，成了抑制福壽螺孳生的益鳥。

不過，魏瑞廷表示，雖然營造了友善環境，跟花嘴鴨和平共處，最近卻發現有許多幼鴨被野狗咬死，迄今已有17、8隻黃毛小鴨的屍體遍布田梗上，令人不捨。

(中時 )