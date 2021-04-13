苗栗市公所復刻60年前苗栗民眾騎鐵馬到雲林北港進香的文化，今年已邁入第4年，去年因疫情嚴峻停辦1次，今年恢復舉辦，市公所除了打造全台唯一「媽祖廟造型三輪車」共襄盛舉，也邀請300名騎士一同在5月16日，騎自行車長征345公里完成進香之旅，除了傳承文化，也提倡運動健康。

國外疫情嚴峻，民眾不敢出國，報復性參加國內各大活動，也燃起信眾瘋媽祖的熱情，隨著國內疫情趨緩，苗栗市公所恢復舉辦鐵馬進香活動，將邀請300名自行車騎士重現60年前，苗栗民眾鐵馬進香的盛況，5月16日從苗栗天后宮出發，沿途經過8間宮廟，2天長征345公里，挑戰騎士們的體力與精力。

苗栗市長邱鎮軍表示，鐵馬進香4月15日至19日優先開放苗栗縣民報名，4月20日中午12時後開放讓全國民眾報名，保障苗栗縣民參加的權益，復刻鐵馬進香除了希望喚醒當年苗栗鄉親騎鐵馬到北港進香的盛況，讓文化傳承下去，也希望宣達運動理念，廣邀鄉親走出戶外，有益身心健康。

苗栗市公所去年以原木打造全台唯一的媽祖專用座騎，呈現台灣50年代傳統三輪車的車體部份，並強調行動宮廟風格，屋頂採客家燕尾脊經典雙頭翹尾及雙龍搶珠裝飾、屋簷下霸氣木雕龍柱、典雅木雕窗花設計重現史實，13日正式亮相。

苗栗市公所指出，成功報名參加2021鐵馬進香者，將可獲得代表騎士精神的自行車專業車衣、Q版媽祖小神衣香火袋、醒目的飄帶式令旗、精緻的完成獎牌，還有媽祖紀念金幣。民政課指出，鐵馬進香也感謝苗栗天后宮及北港朝天宮的大力支持。

每年都參加鐵馬進香的黑頭仔自行車隊希望將苗栗傳統文化延續下去，其中車隊的精神領袖是高齡83歲的「貢丸伯」陳秋林，雖然年紀大，但他樂於參加自行車活動，身體依舊健朗，並自豪地說他「全程都沒有坐車」，堅持騎完整段旅程，他認為鐵馬進香不僅傳承文化，也能行銷苗栗。

(中時 )