國際青商會13日舉辦環島書包送愛心活動，首站規畫從高雄南成國小出發，預計5天4夜完成總計1100公里的環島行程，並且準備200個書包要分送給全台5間偏鄉學校的弱勢學童。（洪浩軒攝）

國際青商會13日舉辦環島書包送愛心活動，首站規畫從高雄南成國小出發，預計5天4夜完成總計1100公里的環島行程，並且準備200個書包要分送給全台5間偏鄉學校的弱勢學童。（洪浩軒攝）

國際青商會13日舉辦環島書包送愛心活動，首站規畫從高雄南成國小出發，預計5天4夜完成總計1100公里的環島行程，並且準備200個書包要分送給全台5間偏鄉學校的弱勢學童。（洪浩軒攝）

國際青商會13日舉辦環島書包送愛心活動，首站規畫從高雄南成國小出發，預計用5天4夜完成環島行程，並且準備200個書包要分送給全台5間偏鄉學校的弱勢學童，希望這些孩童們可以藉著這股正能量，繼續不斷學習，未來更上層樓，並且有朝一日也能一起行善，把愛傳出去。

此次青商會環島送書包的聯合公益活動，共有3車4人代表完成，他們規畫南成國小作為愛心起點，送出40個愛心書包給校內的弱勢學童，隨後騎乘重機出發以逆時針方向環島一圈，總計1100公里的，要將200個愛心書包發放到全國各地。

青商會特助許德華表示，此次環島送書包的活動時間長達5天4夜，大約行駛1100公里，首日從南成國小出發，預估晚上會到台東的夜間庇護所，接著會到花蓮水源國小、魚池鄉公所、新港文昌國小，預計停靠7個縣市，這不僅僅是送書包做愛心，環島對他們來說也是一大挑戰。

南成國小校長陳見發表示，感謝青商會致贈學校40個弱勢孩童漂亮又實用的書包，相信這些學童拿到這份愛心後，會更認真來學習，也希望這份愛心藉由環島可以分送到全國各地，也祝福青商會重機環島送書包活動可以一路順風、平安圓滿。

活動發起人之一、盛祥門文化傳播導演張為盛表示，自己為低收入戶，但創立「盛祥門龍獅戰鼓團」協助許多迷失少年習得一技之長，也多次代表台灣角逐世界獅王的寶座、為國爭光，而對弱勢的關懷更是不遺餘力，於臉書上揪團每月發放「福米」來幫助需要的民眾；這次發起愛心活動期盼民眾能夠發揮愛心、拋磚引玉，來幫助偏鄉弱勢學童，形成正向愛的循環。

(中時 )