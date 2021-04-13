法國國民議會（National Assembly）為了減少碳排放量，表決通過刪減一些國內航線，若兩地之間的旅程能靠火車在2.5小時內完成，即可廢除這條航線。

相當於下議院的國民議會於10日通過這項措施，接下來法案將送到參議院，經同意後，再經國民議會最終表決才算正式通過。

若法案通過，巴黎到南特（Nantes）、里昂（Lyon ）和波爾多（Bordeaux）之間的航線都將廢除，但轉機航班不在此限。

法國政府為對抗氣候變遷，推出一套影響廣泛的法案，是總統馬克宏（Emmanuel Macron）任內力挺的法案之一，取消短程國內航線的措施即為整套法案中的一環。

但馬克宏成立的「公民氣候大會」（Citizens' Convention for Climate）並不滿意這項措施，大會原本呼籲，搭火車4小時以內能取代的航線都應廢除。

法國政府已知會法國航空（Air France），必須刪減短程航班，才能獲得公共紓困金，以度過2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫封鎖措施導致的經濟難關。

根據草案，航線取消後，其他航空公司不能要求執飛這些航線。

法新社報導，代表法國西南部的國會議員強烈反對這項法案，法國著名飛機製造商空中巴士（Airbus）就來自這個地區，當地還有許多相關承包商。

來自上加倫省（Haute-Garonne）的社會黨籍議員亞維哈聶（Joel Aviragnet）說，這項法案將導致失業和「不成比例的人力成本」。

但也有國會議員認為，取消短程航線還不夠，左翼的歐波諾（Daniele Obono）就表示，更嚴格的法規才能廢除國內一些造成最多汙染的航線，例如巴黎到南部大城尼斯（Nice）、土魯斯（Toulouse）和馬賽（Marseille）的航線。

根據草案，法國政府可透過行政命令廢除更多航線。

(中央社)