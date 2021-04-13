康寧大學五專部數位影視動畫科5名畢業生，在學期間參與教育部「五專展翅」計畫，領了助學金及減免學雜費，畢業後卻未依規定到合約企業任職。教育部今表示，正針對康寧大學參與五專展翅計畫學生就業情形全面清查中，學要若有行政疏失，也會懲處學校。

依規定，參與教育部五專展翅計畫的學生，在學期間每月可領學校合作企業給的6000元生活獎學金，但領1年、畢業後要就業1年，依此類推。同時，教育部會給這些學生免學雜費補助，他們一年可省7、8萬元。

不過教育部近日接獲檢舉，康寧大學數位影視動畫科5名畢業生，108學年在學時參與「五專展翅」計畫，月領企業給的6000元生活津貼，並獲教育部補助減免學雜費，但去年畢業後卻未依規定履行就業義務，而是繼續升學念其他大學日間部。

而據了解，當初與學校簽約的企業「時空影像媒體製作有限公司」，疑似是一家空殼公司，負責人還是校內專任教師。這5名學生中有3名學生媒合的企業就是「時空影像媒體製作有限公司」。

經查，這5名學生每人在學期間領教育部補助學雜費6萬6040元。教育部表示，如查證學生確實未履行就業義務， 將責成學校盡速追繳學生所領教育部補助經費。同時，調查局也已立案調查，擬朝「詐欺」方向查辦，因為學校合作的企業疑似是一家空殼公司。

康寧大學表示，已先幫學生代墊償還教育部30多萬元補助款，並用雙掛號向學生追繳每人6萬多元補助款。至於「時空影像媒體製作有限公司」負責人，因違反學校專任教師聘約規定，學校已先撤換他科主任的職務，並送教評會提請解聘，但目前尚未走完所有程序。不過這位老師向校方澄清，他到康寧任職後，公司營運就交給別人，目前只是「掛名」而已。

教育部表示，此案學校如確有行政缺失，將依法懲處學校。 此案屬個案，絕大多數學校都盡心盡力協助學生就學及就業，教育部將再次函請學校強化相關機制。

(中時 )