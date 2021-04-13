美國空軍近期公布事故調查報告，稱1名擁有數百小時飛行時數的無人機飛行員，去年6月因搞錯操縱桿，導致1架MQ-9A「死神」（Reaper）無人機，在65秒內直接墜毀在基地內，造成價值超過600萬美元（約新台幣1.7億元）的損失。

負責調查這起事故的美國空軍普瑞查德（Brian E. Prichard）中校在報告中表示，失事的MQ-9A無人機隸屬於紐約州空軍國民兵第174攻擊聯隊（174th Attack Wing）第108攻擊中隊（108th Attack Squadron），該機2020年6月25日自漢考克機場空軍國民兵基地（Hancock Field Air National Guard Base）起飛，並順利爬升至1.8萬英呎（約5486公尺）的軍用空域。

不過在第1位飛行員完成起飛作業，並將操控權移交給後續人員後，後者卻在想要控制襟翼時，錯拉具備切斷燃油供應、螺旋槳順槳（feathering）、控制螺旋槳轉速等用途的狀況桿手柄（Condition Lever），導致得不到燃料的發動機熄火；後續操作更讓螺旋槳停止轉動，最後在65秒內墜毀於基地跑道上，總計造成600萬美元的損失。

調查報告指出，雖然2位飛行員都具備合格認證、擁有數百小時飛行時數，並獲得合乎規定的休息時間，但被搞錯的操縱桿外型與顏色十分類似、僅相距1英吋（約2.54公分），且在進行起飛作業時，飛行員須緊盯抬頭顯示器，最終導致事故發生。

因此普瑞查德認為，這起事故應歸咎於地面操控系統「設計不良」，不僅操縱桿可能搞混，且缺乏安全設計，容易讓經驗不足、缺乏休息，或處於困惑狀態的機組人員發生失誤。

(中時新聞網)