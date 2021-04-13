上市櫃公司2020年投資大陸及海外「大豐收」。金管會13日公布，上市櫃公司去年大陸投資利益達4,459億元，年成長34.6％，去年海外投資利益6,312億元，年成長28.9％，兩者都創史上新高，等於上市櫃公司去年自大陸及海外賺逾新台幣1兆元，約占去年上市櫃公司獲利的44％。

且到2020年底上市櫃公司累計匯回大陸投資收益達5,481億元，已占原始投資金額的21.82％，創歷史新高比率，去年淨增加匯回575億元，創近三年新高，代表的確有台商資金回流。

據金管會統計，到2020年底，上市公司有赴大陸投資者有675家，上櫃524家，合計1,199家，比2019年時多一家，累計投資金額合計達新台幣2兆5,118億元，僅比前年增加8億元，至少是近11年來的新低，但其中有因為新台幣升值，外幣投資兌回新台幣金額會減少，也有二家光電公司股份轉換為投資控股公司後下市，其大陸投資暫不計入，等投控公司1月掛牌，才會重新計入。

上市公司2020年大陸投資收益4,221億元，上櫃則有238億元，合計4,459億元，創有統計以來新高；證期局副局長郭佳君表示，主要是5G通訊及消費性電子產品需求增加，但上市公司大陸投資獲利金額最大，仍是半導體與電腦周邊，上櫃則是其他電子業及電子零組件業。

2020年底有713家上市公司赴海外投資，上櫃則有568家，合計共1,281家，比2019年底增加5家，累計投資海外金額新台幣6兆8,107億元，比前年底增1,194億元，主要是併購取得海外子公司，或海外子公司營運資金需求、現增等。

而2020年上市櫃公司海外投資獲利6,312億元，亦創有記錄以來的歷史新高，上市公司海外賺5,843億元、上櫃則有468億元，主要貨櫃運價上漲及遠距產品需求增加，上市公司以航運、電子零組件海外獲利最高，上櫃則是半導體與生技醫療。

(工商 )