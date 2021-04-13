原po拍下卡在浴室排水孔的毛髮，讓大批網友看了直呼太噁。(圖取自爆怨2公社)

從原po拍下的照片，可看出肥皂塊及許多毛髮結成一團。(圖取自爆怨2公社)

一名水電師傅抱怨，某位女屋主花大錢買新屋，結果卻發現排水不通，打電話狂罵一番，隨後交屋公司派他和其他師傅到場查看，卻發現根本是女屋主未將浴室排水孔的頭髮、肥皂塊撿起，導致結成一團才會堵住排水孔，這讓水電師傅好無奈，「第一次抱怨獻給妳了，無腦女屋主」，這也刷新網友三觀，「這樣誇張的生活障礙，真是刷新三觀啊！不過敢徒手拿真讓人佩服，超噁心的」。

水電師傅昨(12日)在臉書社團爆怨2公社上發文，表示他第一次碰到這麼瞎的情況。一名女屋主在今年年後交屋，最近頻繁打電話到原先交屋的公司狂罵，表示排水系統太爛，洗澡的時後浴室的水都排不了，更怒嗆，「花這麼多錢，買了有問題房子！」不客氣地大罵了一番。

交屋公司的主任得知後，立即打電話給擔任水電包商的他，要他們趕緊處理，結果水電師傅到現場一看，發現真相後內心忍不住大罵髒話，原來是浴室的排水孔被女屋主的各種毛給卡住，「一堆妳的毛、頭髮還有肥皂塊，不拿起來清理，水怎會通啦？」

排水不通全因女屋主衛生習慣，但因房屋的修繕還在保固內，所以此次沒有錢可賺，等於跑了一趟替女屋主清理排水孔的毛髮，這讓網友看傻，湧入近1000則留言，「看來她需要的是滑水道」、「為什麼有人連排水孔要清都不知道？」、「這跟買家電沒插插頭，或是遙控器沒裝電池一樣」。

此外，還有網友替原PO感到不平，「這不是房子問題，不能算保固內呀！該收的出車費還是要收，不然過幾個月她一樣會抱怨水管不通」、「就算是保固內，這種東西算人為我不會幫他處理欸，我只會跟他說這個要清喔」，不過也有人看到照片後發現，清理出來的異物，頗像排水孔的造景，「肥皂塊看起來像是排水口造景啊！難怪忽略」。

(中時新聞網)