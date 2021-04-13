受到莫拉克風災侵襲，霧台鄉阿禮部落經過10年沉潛，在產官學攜手合作下，成功被劃設自然人文生態景觀區，開始導入生態旅遊與林下經濟，產業發展初期，部落大頭目包基成下達必勝令，強調只許成功、不許失敗，所有族人蓄勢待發，因為終於看到重返家園的解方。

霧台鄉長杜正吉坦言，八八風災後族人搬遷下山，待道路修復後再次回到部落，發現觀光人潮變多，隨之而來的亂象包括擅闖民宅拍照、大頭目家屋石板遭盜，更有錯誤導覽解說，抹煞悠久原民文化，這讓族人積極促成「自觀區」劃設。

除了保護部落資源，及建立永續經營生態旅遊的法制基礎，經長期倡議，終於盼到「霧台鄉自然人文生態景觀區」劃設，未來只要遊客進入範圍內，都必須有專業解說員導覽。

林務局為此規畫專業導覽人員共91小時培訓課程，包含理念素養、自然生態、生物資源及人文景觀等，歷經半年訓練，已有30人完成認證考試。阿禮部落同時組織營運團隊，定期召開會議推動景觀區經營事務，林務局副局長林澔貞表示，從民眾預約單一窗口，解說、餐飲、住宿的旅遊服務體系，部落團隊已能一手包辦。

差點因莫拉克風災從地圖上消失的阿禮部落，如今炊煙依舊裊裊升起，部落青年欐茉莎呢說，在求學階段就離開部落，因為社工背景的她，有著喜歡服務人的個性，如今有機會回到出生這片土地，藉由接待讓文化繼續傳承，也把山林之美宣傳給更多人知道。

屏科大教授陳美惠坦言，結合山林資源與部落經濟，讓族人凝聚對生態旅遊信念，不僅環境能被保護、也可兼顧收入，這是族人返鄉關鍵時刻，再晚可能就來不及了。

(中時 )