38歲NBA退役球星帕克（Tony Parker）結束第二段婚姻後，在春暖花開的季節傳出新戀情，對象是30歲的法國網球選手林姆（Alize Lim），兩人在Instagram頻放閃，等於正式公開戀愛ing。

帕克早在上個月就分享一些合照，還放上愛心的表情符號，林姆則是直到本周才在自己IG秀出兩人照片，在戶外輕鬆自在地對著鏡頭微笑，訴說兩人的關係完美又美妙，WNBA華盛頓神秘隊球星克拉克（Alysha Clark）也在帕克的發文下祝福，表示帕克和林姆實在是可愛的一對。

帕克效力馬刺隊其間幫助球隊拿過4座NBA總冠軍，經歷過兩段婚姻，最令球迷印象深刻的就是和第一任妻子、好萊塢影星伊娃朗格莉亞（Eva Longoria），雙方從2004年開始交往，2007年在法國巴黎完婚，就在帕克傳出偷吃前隊友貝瑞（Brent Barry）的妻子艾琳（Erin Barry）之後，2010年11月伊娃朗格莉亞申請離婚，兩人在2011年正式離婚。

2001年透過選秀會加入馬刺隊的帕克2019年退休，目前是法國ASVEL籃球隊總裁，而新歡林姆生涯WTA單打最高排名是2014年的135名，目前世界第640名，尚未有冠軍進帳。

(中時 )