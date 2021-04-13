知本老爺酒店藝文講座將電影《聽見歌 再唱》公益包場，邀請全台東縣內國小學童及家長報名免費觀賞。（知本老爺酒店提供／蔡旻妤台東傳真）

知本老爺酒店藝文講座從書本跨界到電影，將電影《聽見歌 再唱》公益包場，邀請全台東縣內國小學童及家長報名免費觀賞，開放報名時間為14日起至額滿為止，報名結束時間為20日。觀賞日期時間為25日下午14時30分，地點於台東秀泰影城。

台東知本老爺酒店表示，活動採線上報名，歡迎全台東縣內國小學童小手牽大手，一起來免費觀賞這部笑聲與淚水交加、真人真事改編的動人電影。這群台灣原聲童聲合唱團的孩子，一路走來的催生者就是馬彼得校長，而這一部《聽見歌 再唱》電影所講述的就是馬彼得年輕時所經歷的故事。

老爺藝文講座非常幸運於2017年曾邀請馬彼得來分享，後來更有幸邀請到台灣原聲童聲合唱團來台東演出，這次要邀請全台東縣內國小學童來免費報名觀賞這部電影《聽見歌 再唱》，這部由楊智麟導演執導，歷經超過12年的籌備改編真人實事的喜劇劇情電影，雖然楊智麟無法親臨現場，但對於這場活動所需資訊全力支援，也讓主辦單位相當感動與感謝。

此外，本次活動由台東縣台東市日知協進會與知本老爺酒店共同舉辦，台東縣台東市日知協進會理事長齊萱及知本老爺酒店劉祖寧總經理於25日活動當天也會與參加的大小朋友們一同觀賞《聽見歌 再唱》電影，與大家一起感動。詳細活動內容及報名資訊請上知本老爺酒店官網活動專頁 https：／／bit.ly／2PPCB8B 或致電詢問（089-510666）。

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