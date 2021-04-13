柴油車排放的氮氧化物(NOx)、粒狀污染物(PM)等對造成嚴重空污，為改善柴油車排放污染物，環保署已於2019年9月1日起實施柴油引擎汽車的第6期排放標準，不過受疫情影響，實施日期已延後至今年9月1日；有汽車業者爆料，部分車廠與庫存業者上月向環保署陳情再延2年，痛批守法業者被當「笨蛋」；環保署回應，目前仍在統整各方意見。

環保署「交通工具空氣污染物排放標準」明定2019年9月1日起實施柴油車第6期排放標準，相較於5期排放標準，重型客、貨車6期排放標準加嚴污染管制限值 ，例如氮氧化物加嚴80％，粒狀污染物則加嚴50％等，不過我國也增訂緩衝期規定，明定2019年8月31日以前，取得重型柴油汽車合格證明函的既有引擎，得生產、製造或進口至2021年8月31日。

環保署指出，由於新冠疫情打擊各界財務，第6期排放標準已延至今年9月1日才實施，根據統計，截至今年2月底符合5期排放標準大型柴油車2萬6627輛，符合6期排放標準為4685輛。

陳姓汽車業者爆料，原自2018年底即不建議5期車零組件進口組裝底盤販售，但部分車商依然繼續進口，已組裝完成車輛仍可於今年8月31日前領牌，結果上個月還有部分車商、使用中車輛以及庫存業者向環保署要求5期車輛領牌緩衝期再延2年，「當遵守政府法令的商家都是笨蛋嗎？」

環保署空保處長蔡孟裕表示，上月23日的確有5期大型柴油車業者團體表示疫情重創財務，5期車主很難在9月都完成汰換，所以希望能再展延2年，但因為汰換成符合第6期標準的柴油車，按照不同車款和噸數會增加20到80萬不等的價格，現階段還在收集各界意見。

(中時 )