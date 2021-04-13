美國總統拜登公佈規模高達2兆美元的基礎建設計畫，其中3,200億美元將投入於科技相關領域，星展銀行評估其對金融市場的影響，可轉化為成長型科技產業更強勁的需求。渣打銀行亦指出，美國大規模的財政刺激、聯準會站在支持經濟復甦的立場，以及疫苗接種進度順利，均支持看好美股的立場。

《渣打銀行2021第二季投資市場展望》13日發布，渣打銀行財富管理看好全球復甦上軌道，建議投資人聚焦於經濟基本面，資產配置上應是股優於債，而且需了解世界經濟現況及早作好調整，選擇數位科技、能源轉型、ESG主題式的三大議題，作為投資標的的選擇。

渣打銀行財富管理處主管陳太齡指出，隨著疫苗接種進展順利，預期全球經濟普遍復甦，企業盈餘表現好轉，加上各國央行維持寬鬆政策，都支持全球股票表現勝過債券，但提醒投資人需留意不同地區、產業類股的表現輪動，就地區而言，看好美國、亞洲（主要是日本和中國），美國今年來的復甦強勁動能令人驚奇，大規模的政府財政刺激、聯準會站在支持經濟復甦的立場，都是看好美股的支持動能。

針對投資人關心的美元走勢，渣打銀行分析，短期內利差攀升繼續支持美元反彈，未來3個月適度看漲美元，美元指數可能在92～94點區間震盪，最高有機會來到95，第二季應該仍是美元的反彈局勢，但預期這種情況不會持續，預期各地疫苗接種速度會逐漸跟上，且在美國經濟復甦帶動其它地區復甦，與美國之間的利差以及經濟動能仍未明顯擴大，資金可能再度流向美國以外地區尋求報酬收益機會，大致在第三季末、第四季會發生。

星展財富管理指出，投資人可以從美國基礎建設主題中受益，首要是挑選適當的產業，例如拜登基礎建設計畫大部分與營建相關，但考慮到營建業缺乏定價能力和可擴展性空間，星展對該產業看好度有限。

相反的，星展銀行認為，美國基建計畫中最明顯的贏家是從事半導體、設備和硬體領域的科技公司，相關公司的獲利趨勢強勁，加上推動數位化的動力，將轉化為對這些成長型產業更強勁的需求。

(工商 )