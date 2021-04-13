台鐵太魯閣事件善款截至12日已超過8.7億元，行政院長蘇貞昌今在臉書表示，政府作為各界善款的管理單位，會成立委員會嚴格監督善款的使用、資訊公開透明，確保「每一分錢都用在罹難者、傷者、家屬、救災人員身上」，民間善款不會替政府賠償，更不影響受難者申請國賠的權益。

蘇貞昌透過圖表說明善款運用規畫，重申善款百分之百會用在罹難者、傷者、家屬、救災人員身上，至少三分之一用於罹難者家屬生活扶助，其餘經費用在重大傷者的照護、補助傷者與罹難家屬生活開支、教育費用，提供救災人員、乘客的關懷支持或心理建設等。

蘇貞昌表示，台鐵遭逢大難，作為政府責無旁貸，絕對會擔起改善行車安全的責任，也會妥善照顧傷亡者及家屬的生活；民間善款不會用來替政府賠償、更不影響受難者申請國賠的權利，主管單位會確實公布每一塊錢的支出，不會枉費全民的善心、也請大家放心。

(中時 )