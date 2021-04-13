32歲的劉品言（言言）之前曾說媽媽急想抱孫、不介意她未婚生子，也不在意孩子的爸是誰，昨（13日）母女一起出席體雕美妍集團母親節特惠活動，言言媽媽坦言已鼓勵女兒去凍卵，至於精子的主人，「該怎麼配就怎麼配」。言言笑說，自從媽媽這樣說以後，她算是如釋重負，覺得可以把戀愛與生小孩切開來考量，心理壓力比較沒那麼大。

言言說，《華燈初上》殺青後她比較有空閒在家，結果每到周五、周六，媽媽都會催問「妳今天要在家吃飯喔？沒有要出去玩嗎？都沒人約妳嗎？」她哀怨地說：「我10幾20歲時，她都沒有催過我！」媽媽則笑說：「我希望她有好消息啊，所以才奇怪她怎麼星期五、六都沒出門！」言言承認接近30歲後就變得有點懶，不過最近有努力要擴展朋友圈，「我還是有出去約會啦，只是沒被拍到！有在認識新的朋友，但目前都還是一大群人的約會吃飯。也有追求者，但我也不好意思自己說快來快來追我啊」。

對於女兒的交往對象，媽媽說，她一直跟言言說，只要「妳喜歡的」、「可以很愛妳的」就好，「因為很不容易，照她的個性，要很愛她、禁得起跟她相處，畢竟相愛容易相處難」。不過媽媽也說「只要我不講一句話，她就知道我不喜歡」。言言笑說，「我滿怕她沈默的，曾帶某一任男友去跟媽媽吃飯，結果媽媽從頭到尾只說『你好』、『謝謝你請我吃晚餐』兩句話，當天回家那段路我如坐針氈」，因為媽媽果然覺得「他不適合」！

言言表示，她跟媽媽之間什麼都能講，談戀愛也都會讓媽媽知道，「我哪一段她不知道？」很少對媽媽先斬後奏的她自招有一件事例外，幾年前發《重生》專輯，從頭到尾都沒跟媽媽講，直到記者會辦了，MV首播前10分鐘，她才通知媽媽，媽媽看到MV中脫光光的女兒有點傻眼，但也只能默默接受。媽媽則說：「脫光光在水裡拍，也不先給我看。我後來有跟她講，脫光光拍還可以這麼唯美，我接受啦！」言言一聽馬上問：「那現在脫光光也可以？」換來媽媽轉身一瞪。

劉品言今日擔任媚登峯母親節活動體驗嘉賓。（媚登峯提供）

劉品言與媽媽一起出席體雕美妍集團的母親節特惠活動。（媚登峯提供）

媚登峯集團莊雅清董事長送劉品言母親節六大體型方案，鼓勵一同健康變美。（媚登峯提供）

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