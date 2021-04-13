台中一名蔡姓男子不僅沒有駕照，還有多次酒駕紀錄，也曾因酒駕遭判刑確定。豈料，去年9月他再度「喝了再上」，騎機車與一名女騎士相撞，女騎士傷重不治。開庭時蔡男竟還振振有詞說「是她來撞我，不是我撞她」，如果不是死者來撞，他不會多酒駕這條罪云云，台中地方法院審理後，依刑法不能安全駕駛致人於死罪，重判蔡男有期徒刑7年6個月。可上訴。

根據判決書，蔡男在2018年時就曾因酒駕被判刑7月，2019年1月執行完畢，且有紀錄在案的酒駕次數高達7次。豈料他絲毫不知悔改，去年9月16日一大早7時許，就在一處宮廟喝保力達藥酒，之後無照騎機車上路，於梧棲區某交叉路口與一名女騎士相撞，造成女騎士顱骨骨折、腦硬膜下出血，送醫搶救3天後仍宣告不治。

開庭時蔡男居然還大言不慚：「是她來撞我，不是我撞她，我酒駕是不對沒錯，但如果不是她來撞我，我怎麼會多酒駕這條罪」，且並未與死者家屬達成和解。

台中地方法院審理後，認為蔡男罪證據鑿，且還在5年內2度酒駕，屬於累犯，因此依刑法第185條之3第1項，不能安全駕駛因而致人於死，處蔡男有期徒刑7年6月，全案仍可上訴。

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(中時新聞網)