李四川臉書發文。（摘自李四川臉書）

台鐵太魯閣號慘案事件，工程發包、監造等缺失成為肇禍主因。從事公共近40年的國民黨前祕書長、高雄市前副市長李四川，連日婉拒媒體採訪、國民黨邀他專題演講後，今天在臉書指出，他深知公務員對於國內發包制度的無奈，尤其以最低標採購碰到劣質承商的痛苦，也知道優良的營造廠商不願低價承攬公共工程，該要好好審思檢討，大力改革了，並強調「做好工程的本質就是『點點滴滴求其是』」。

李四川說，十幾天來，每看到太魯閣失事的新聞，就讓他這從事公共工程長達快40年的工程人，心有戚戚焉，由於公共工程施工管理的馬虎，造成這麼大的傷亡，也讓他這同為工程人深表愧疚，願往生者安息，傷者早日康復。

他說，這幾天有好多媒體，要他談談對此事件及國內公共工程的看法，他都婉拒了，因說了又能改變多少？他知道從事公共工程的公務員對於國內發包制度的無奈，尤其以最低標採購碰到劣質承商的痛苦（如要採最有利標又常被告圖利）。也知道優良的營造廠商不願意低價承攬公共工程。但不管制度如何，工程人今天無論你是業主、設計者，或是監造、或是施工者，都要盡本分，扮演好你該有的角色，怎麼能不實事求是，而釀成這麼大的災害呢？真是「無言」。該要好好審思檢討，大力改革了。

李四川強調，把事情做好，老天爺一定會給你好回報；做好工程的本質就是「點點滴滴求其是」。

2013年4月中旬，李四川時任新北市副市長，當時雖馬政府時期，李四川就曾為了機場捷運、五楊高架及淡江大橋等3大攸關新北的重大公共工程一再延宕或跳票，直言批判中央「真的讓人對政府的觀感很差」。他除針對三大工程開「藥方」，並建議中央徹底檢討發包制度。

當時李四川說，五楊高架通車剩收尾階段，卻連跳票三次，何時完工也沒答案，「工程訂不出期程是大笑話」；他建議若主結構沒問題，只是人力不足，交通部應將剩餘工程分包，多些廠商分段施作。

「機場捷運通車延宕，交通部說要扣款；但民眾在意的是何時通車，扣不扣款干民眾何事？」李四川說，丸紅只是大包商，現在旗下小包出問題，高鐵局應立即介入，直接協助小包解決問題，不是只以扣款要丸紅解決，如此才有效率。

他說，公共工程常卡在環評，例如十幾年前就推動的淡江大橋，至今還在審環差分析；唯有加速環評審議，原訂去年底動工的支票，才不會越跳越離譜。

「若重大工程都像這三個這樣搞，拖十幾、廿年，國家那來競爭力？」李四川說，採購法真的有問題。現在工程採最低標，除了已被列不良廠商，否則都可低價搶標，日後再要求延長工程或追加預算，以致施作甲工程出問題的廠商，還能低價搶標乙工程，五楊高架包商又標到金門大橋就是一例。

「決定廠商，就決定工程品質。」李四川說，工程界有句行話「找到好包商，監工在家睡覺也能記功；包商不好，監工做到死也會被記過。」他主張重大工程一律採最有利標，評選出最好的廠商；若不得不採最低標，只要工程一發包，主辦機關絕對要全程盯緊包商，該提前解約就解約，才不會重演五楊高架窘況。

他說，歐美政府對台灣重大工程採「最低標」都感不可思議；政府曾想採「最有利標」，並由比外部學者專家更具實務經驗的公務員擔任評審，但工程最有利標發包後，第二、三順位的沒得標廠商常胡亂檢舉，評審就被調查，因此公務員都不願當評審。他主張建立機制，若檢舉案查明沒問題，檢舉廠商應停權數年不准投標，可減少浮濫檢舉歪風。

(中時 )