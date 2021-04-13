全中運選手將入住香客大樓，雲林縣長張麗善（左二）巡查防疫安全措施。（張朝欣攝）

2021年全中運將於17至22日在雲林登場，屆時將有1萬3000多名選手參加賽事，雲林縣政府為解決選手住宿需求，協調縣內9間寺廟提供選手住宿香客大樓，縣長張麗善13日至斗南鎮順安宮香客大樓視察防疫措施、安全維護、環境衛生，確保選手有1處舒適安全的住宿環境。

雲林縣政府此次協調斗六市南聖宮、斗南鎮順安宮、虎尾鎮天后宮、土庫鎮順天宮、褒忠鄉馬鳴山鎮安宮、崙背鄉天衡宮、口湖鄉下崙福安宮、台西鄉五條港安西府、四湖鄉參天宮9間寺廟免費提供選手住宿，各間寺廟全力配合，提前規畫準備住宿事宜，希望全中運圓滿順利。

張麗善13日視察斗南順安宮香客大樓，首先向天上聖母參拜，祈求全中運圓滿順利，隨後至香客大樓巡查，確保選手們住得安全舒適。據統計，主場館斗南田徑場附近的斗六南聖宮、斗南順安宮、虎尾天后宮3間寺廟香客大樓，目前已有4300人次登記住宿。

張麗善表示，參與全中運的選手有1萬3000名，賽事期間適逢媽祖遶境進香，因此主要賽事場館周邊飯店、旅館早已客滿，為了讓選手們有良好舒適的住宿環境、避免舟車勞頓影響成績，縣政府特地協調縣內9間寺廟提供香客大樓供選手住宿。

張麗善說，縣環保局、衛生局已陸續完成香客大樓周邊環境消毒與防疫工作；縣警察局則派遣警力24小時駐點維護選手住宿安全；文化觀光處於選手住宿寺廟期間，安排街頭藝人表演讓選手放鬆心情，各局處全力以赴，迎接全中運的到來。

另外，雲林縣政府規畫草地音樂會，將於15日在斗南田徑場開跑，安排16所國中小音樂舞蹈團體載歌載舞，迎接來自全台各地的參賽選手，讓選手們感受雲林的藝文特色與熱情。

(中時 )