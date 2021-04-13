白沙屯媽祖南下經過彰化花壇鄉BMW彰化經銷商昌一汽車時，突然停下腳步，接著搖晃數十下，橫跨馬路到對向的昌一停駕，讓現場民眾驚呼連連。(翻攝白沙屯拱天宮YouTube／吳建輝彰化傳真)

現場擠滿信眾，希望能膜拜白沙屯媽祖，得到媽祖的保佑。(吳建輝攝)

昌一汽車表示，與媽祖結緣在5年前，媽祖突然跑進來駐駕在公司，期間經過彰化花壇都會來這邊休息，今天知道媽祖要經過，所有同仁都跑出來迎接。(翻攝白沙屯拱天宮YouTube／吳建輝彰化傳真)

苗栗拱天宮白沙屯媽祖徒步進香11日深夜起駕，「粉紅超跑」一路狂奔往雲林北港朝天宮前進，最遠一天就行走將近30公里，13日下午「粉紅超跑」進入彰化境內，不斷瘋狂趕路，在彰化市短暫停駕2次，最後直奔彰化花壇鄉BMW彰化經銷商昌一汽車，預計休息12個小時，明早5點起駕。

白沙屯媽祖鑾轎13日清晨5點從台中沙鹿起駕，一路疾行約11點左右抵達大肚興農公司停駕，讓所有信眾休息吃飯，下午2點30起駕進入彰化境內，先是停在陽光綠大大廈休息15分鐘後，又進到民宅中為民眾賜福。

白沙屯媽祖所到之處都有滿滿信徒跟隨，將馬路擠得水洩不通，正當大家以為媽祖要一路向南時候，經過彰化花壇鄉BMW彰化經銷商昌一汽車時，突然停下腳步，接著搖晃數十下，橫跨馬路到對向的昌一停駕，讓現場民眾驚呼連連。

昌一汽車表示，與媽祖結緣在5年前，媽祖突然跑進來駐駕在公司，期間經過彰化花壇都會來這邊休息，今天知道媽祖要經過，所有同仁都跑出來迎接，希望媽祖可以進來休息，沒想到真的就跑進來了，過年前就有到媽祖廟祈求媽祖沒想到媽祖真的聽到了。

2018年彰化花壇鄉BMW彰化經銷商昌一汽車，曾發生4名員工在維修汽車時，發生暴衝意外，造成1死3傷悲劇，當時媽祖經過此處，突然衝進維修廠為維修廠賜福，員工也紛紛跪下膜拜，感謝白沙屯媽祖保佑，今天又再次駐駕，所有員工瘋狂拍手，歡迎白沙屯媽祖的到來。

(中時 )