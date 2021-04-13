NVIDIA（輝達）13日宣布推出全世界第一個雲端原生、具多租戶（multi-tenant）功能的人工智慧（AI）超級電腦，以NVIDIA BlueField-2 DPUs為特色的次世代NVIDIA DGX SuperPOD。

透過BlueField-2 DPU（可以卸載、加速與隔離用戶數據的資料處理器）強化的DGX SuperPOD，能協助企業客戶將顧客與他們的AI基礎架構安全連結。

NVIDIA也發表NVIDIA Base Command，可以讓多個用戶與IT團隊安全地取用、分享與操作他們的DGX SuperPOD基礎架構。Base Command負責協調在DGX SuperPOD基礎架構上進行的AI訓練與運作，讓全球各地的資料科學家團隊與開發人員可以進行作業。

NVIDIA DGX系統事業部副總裁暨總經理Charlie Boyle表示：「AI是目前全世界威力最強大的技術，而NVIDIA的DGX系統則是駕馭它最有效的工具。結合多個DGX系統的全新DGX SuperPOD，提供整個研發團隊都可安全分享、開機即用的AI資料中心。」

(工商 )