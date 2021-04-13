雲林縣北港鎮武德宮財神爺廟13日捐贈1000張一卡通借書證給雲林縣政府，將一卡通化身為雲林縣公共圖書館借書證，共同推動雲林縣閱讀風氣，結合電子票證的借書證，可至全縣20鄉鎮圖書館借、還書，同時藉由財神爺的庇佑，讓民眾「與神同行、閱讀有如神助」。

「武德宮一卡通借書證」捐贈儀式13日在武德宮舉行，由武德宮主委林安樂捐贈1000張一卡通借書證，雲林縣副縣長謝淑亞代表接受，林安樂得知全縣24間圖書館尚缺讀卡機，現場加碼捐贈讀卡機，讓縣府人員喜出忘外。

謝淑亞表示，縣政府致力推動雲林閱讀風氣，希望閱讀成為所有縣民的日常，非常感謝武德宮願意與雲林縣政府共同推動「與神同行，閱讀有如神助」活動，並捐贈1000張一卡通文創品作為借書證，讓縣民未來借、還書更加便捷。

林安樂說，閱讀是最棒的禮物，因此非常支持縣府各項閱讀活動，並舉例自己當年為了家族接棒武德宮，特別下了一番功夫熟讀歷史經文典故。閱讀亦是理財的重要知識管道，因此武德宮也不定期舉辦理財講座、小小財神培訓營，歡迎大家來參與，用閱讀與理財開創精采人生。

縣文化觀光處處長陳璧君指出，知識就是力量，閱讀是獲得知識的來源，文觀處預計6月將與20鄉鎮公共圖書館舉辦「與神同行，雲林電子票證結合借閱證」活動，協助民眾將手上的一卡通、悠遊卡等電子票證綁定借書證。

陳璧君強調，武德宮一卡通結合宗教、文創，一卡在手便可購物、搭車、借書，還可獲得財神爺的護佑，非常方便且充滿特色，未來將配合各鄉鎮圖書館活動送出。

(中時 )