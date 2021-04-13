今5架共機進我西南空域 18:362021/04/13 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲16戰機。空軍提供。 空軍今發布共機動態，共軍1架運8反潛機，4架殲-16，進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 昨有25架共機侵擾西南空域，是去年9月國防部開始公布共機動態以來，架次最多的1天，今天除了1架慢速機，仍有4架殲-16機進我西南空域。 擴大交友圈 歐盟首次共辦GCTF 110全中運聖火傳新北 新北勇將蓄勢待發 (中時 ) #西南空域 #共機 #空軍 #共機動態 #殲-16 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 翻轉南電北送 陳其邁：燃煤機組2025年除役 04:102021/04/13 地方新聞 台中機捷可行性報告送中央審查 04:102021/04/13 地方新聞 檢疫不放寬 機組員怨打不打都沒差 04:102021/04/13 焦點要聞 共機擾台架數創新高 美國務院再籲停止施壓台灣 06:552021/04/13 國際 3月台灣出口陸佔4成 羅智強：民進黨每天罵人舔共 原來蔡英文更舔共 09:142021/04/13 政治 育才 CIP攜手中鋼開課 04:102021/04/13 財經要聞 北市建管處爆集體貪瀆 檢調約談8官商 17:472021/04/13 社會 中市家庭教育中心攜手企業 共創友善家庭 17:152021/04/13 寶島 新竹市「袋袋友禮」活動開跑 5月底前租借購物袋抽禮券 13:592021/04/13 寶島 《光電股》電測機效益Q4顯現 牧德期待今年比去年好 17:392021/04/13 財經 台灣單月出口破兆遭國民黨酸舔共 民進黨批扭曲、酸葡萄心理 16:332021/04/13 政治 政治熱門新聞 中選會一動作 宅神預言罷免案結果： 陳柏惟可以打包了 - 政治 太魯閣號49死蘇貞昌該下台嗎？最新民調出乎意料 - 政治 高嘉瑜喊未來市長挨批 王世堅不想評論這人 沈富雄也補刀 - 政治 蘇貞昌若下台他回鍋行政院長？名嘴爆結局 - 政治 台積電為何能做到世界第一？媒體人爆幕後最大功臣 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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