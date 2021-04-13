殲16戰機。空軍提供。

空軍今發布共機動態，共軍1架運8反潛機，4架殲-16，進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

昨有25架共機侵擾西南空域，是去年9月國防部開始公布共機動態以來，架次最多的1天，今天除了1架慢速機，仍有4架殲-16機進我西南空域。

(中時 )