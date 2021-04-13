隨著各家華爾街投資團隊將電動車大廠特斯拉目標價上調，該公司股價周一收盤回到700美元以上，不過，特斯拉目前在電動車市場面臨諸多挑戰者，甚至在自駕系統方面，從定義來看，特斯拉的Autopilot維持在 Level 2，還沒跨進屬於自動駕駛Level 3門檻。對此，華為認為他們在自駕系統的技術已經優於特斯拉。

華為在2019年遭美國商務部列入實體清單，許多美企被迫暫停與華為業務往來，海外消費業務部門急凍，甚至在2020年5月，美國政府加緊制裁力道，所有半導體供應管道若有採用美國技術與服務，必須經過美方審核才能出貨，導致華為為了讓旗下品牌活命，提前向晶片供應商例如台積電拉貨，甚至把榮耀切割，市場上也有風聲，傳出華為也想跨入電動車領域，但遭到華為創辦人任正非嚴正否認，稱僅提供技術平台與客戶合作。

小米也在3月底表示，將在未來10年投入研發電動車業務，預計投入100億美元研發。與此同時，比亞迪汽車、小鵬汽車、蔚來汽車與理想汽車在2021年第一季度表現遠超預期，加上北京當局大力支持潔淨能源政策，預料大陸電動車市場將吸引更多資金發展。至於台灣方面，鴻海集團旗下MIH聯盟目前已經有超過千家企業加入，目標成為電動車界安卓（Android），並計畫推出擁有Level 4的自駕車款。

至於該領域龍頭特斯拉，Canaccord Genuity 分析師 Jed Dorsheimer研究報告指出，將股票評級調至「買進」，並將目標價從419 美元調至1071 美元，等於是調漲155%，高出Refinitiv 追蹤37 名分析師的第二高價。

華為副董事長徐直軍表示，華為的自駕車系統已經在某些領域超越特斯拉，預計2021年投入10 億美元(284億元新台幣)在汽車業務。華為表示，北汽集團 (BAIC)、長安汽車以及廣汽集團已經與華為合作，生產以華為為子品牌的自駕車。

徐直軍指出，大陸每年增加3000萬輛汽車，並持續增長，僅以大陸市場來看，若每輛車能賺進1萬元人民幣，對華為來說是一筆大生意。

特斯拉擁有遠遠超越對手的實境駕車數據300 億英里，為自駕系統領域最強的企業。然而，特斯拉自駕系統處在Level 2，也就是輔助駕駛，離Google旗下自駕車公司Waymo所擁有的Level 4有所差距，因為目前特斯拉採用透過大量的感測器、雷達等裝置，與Level 3以上自駕車採用光達系統不同。

不過，特斯拉強大優勢就在於，蒐集到遠遠超過競爭對手的數據，以及技術能夠商用等條件，讓市場上對特斯拉的應用領域更為熟悉。此外，特斯拉全新自動駕駛系統 FSD Beta V 9.0 版本將上線，將全面淘汰雷達，並加強影像感測器，直接挑戰Level 5，加上特斯拉採購的電池成本也遠優於競爭對手，後進者想追上特斯拉還有很多待解決問題。

(中時新聞網)