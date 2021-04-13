台灣正經歷50多年來最嚴重的水荒，嘉義地區水情也出現橙燈，夜間減量供水，嘉義市大溪厝有8座300年歷史的古井，至今源源不絕供應當地賴、黃、邵、蔡姓等家族的用水，大溪社區發展協會理事長邵祈誠說，古井是先人留下來的智慧，這次抗旱派上用場了。
邵祈誠說，這8座古井主要是社區裡賴、黃、邵、蔡、吳、鄭等8大家族的聚落在使用，用於澆灌植栽、洗滌衣物，水源穩定，今天汲水完了，隔天井水又補滿水了，且水質清澈，各家族的古井也會互相借用，凝聚鄰里的情感。
邵祈誠說，大溪厝很早就開墾，地下水廣布，據傳鄭成功部隊曾在此地駐紮，鑿井取水，現存8口古井「金雞穴」、「公鯉魚穴」、「鹹水井」、「兵將營」、「文筆穴」、「黃家古井」、「涼傘穴」及「蔡吳家古井」。
古井不僅終年有水，而且各有造型、設計，對當地人來說，古井有風水意義，也是在地人的守護神，黃家第一代祖先精於風水堪輿，認為大溪厝是鯉魚穴寶地，地貌就像一公一母鯉魚，「公鯉魚穴」被傳說是鯉魚的眼睛。
邵祈誠說，據傳「金雞穴」會帶財，後代勤奮開創事業有成的確實不少，「文筆穴」一帶也孕育出教師、律師等專業人士，每年端午節大溪厝古井會舉辦取「午時水」活動，提醒後人飲水思源，尊重並善待環境。
(中時 )
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