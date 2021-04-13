基隆市公立幼兒園及非營利幼兒園110年度總共核定5202名額。（陳彩玲攝）

基隆市公立幼兒園及非營利幼兒園110年度總共核定5202名額，較去年增561名，於5月1日開始登記，凡是2015年9月2日至2019年9月1日間出生的幼兒，戶口設籍基隆市，都可到「基隆市公立及非營利幼兒園線上招生系統」登記。

基市府擴展平價教保服務，今年爭取中央前瞻計畫經費，於暖暖區、中正區、中山區、安樂區再增4所非營利幼兒園，增加548名就學名額，達成基市「區區有非營利幼兒園」政策目標，全市7所非營利幼兒園可招收926名幼兒。

教育處表示，非營利幼兒園結合了公立及私立幼兒園的優點，寒、暑假期間持續提供托教服務，平日也有課後延托服務，另外，第8間「海科館非營利幼兒園」，將於6月獨立招生，招收3至6歲幼兒，3班合計75人，海科館職員兒女優先入學。

教育處表示，為讓家長不必路途奔波，今年度新增「線上報到」功能，無論是線上或現場登記，皆可在5月2日下午2點於「線上招生系統」查詢抽籤結果，市府提醒，中籤家長務必準時完成線上報到，如家長未報到或放棄報到，開放備取生依序遞補。

市府指出，今年8月起幼兒園收費再降價，公立幼兒園每月1500元，明年8月將再降價為每月1000元，非營利幼兒園每月2500元，明年8月再降價為每月2000元，公立第二胎、非營利第三胎以上幼兒、低收入戶及中低收入戶子女免費。

(中時 )