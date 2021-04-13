俄羅斯的魯賓中央設計局(Russia’s Rubin Central Design Bureau)自稱，已經研製出了一種「具有潛水能力的巡邏艇」，能夠進行短時間的潛航，在海岸巡邏工作上可以更方便。

防衛新聞網(Defense World)報導，塔斯社新聞中心說：「魯賓設計局提出了一種潛水巡邏艇的第1種改型，結合了潛艇和水面巡邏艦的優點。」

該計畫將被稱為「海岸和近海潛水艦」的名義，在全球市場上推廣。

不過，該篇報導沒有提供有關潛水巡邏艇的基本資料，並不知道所涉及的技術，也不知基本特徵、尺寸等任何有用的情報。

魯賓是聯合造船公司的子公司，就是以設計潛艦為主要業務。

魯賓公司表示，巡邏艦的成本相對較低，這使其在預算少的國家也可以接受。這類巡邏潛水艇可用於保護水面艦艇，也可以用作救援或研究潛水艇之用。

另一個性能特點是，巡邏艦在遇到惡劣天氣時，可以下潛以躲避風浪。

這型潛水巡邏艇也能做為正規潛艦的訓練艦。

(中時新聞網)