KY公司頻爆雷，掏空的掏空、作假帳的作假帳，金管會修法強化KY公司監理。金管會證期局13日發布新法規，明定會計師對KY公司財務報告2021年起，要從原本「一年一次」進行查核簽證改為「半年一次」，且要經三大程序：「會計師查核簽證、董事會通過及監察人承認」，此法己完成法規預告、近期發布施行，預計下周可上路。

證期局官員表示，為強化第一上市（櫃）公司（KY公司）的監理及推動上市（櫃）公司財務資訊揭露之及時性，金管會已研修「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」相關條文。

此次修正重點有二大項：一、明定自110會計年度起，KY公司應於會計年度第2季終了後2個月內，公告並申報經會計師查核簽證、董事會通過及監察人承認之第2季財務報告。

二、為推動財務資訊揭露的及時性，依「公司治理3.0-永續發展藍圖」推動時程，明定自111會計年度起，實收資本額達新臺幣100億元以上之上市（櫃）公司，其年度財務報告應於會計年度終了後75日內公告申報。

所謂KY公司就是海外回台上市掛牌的公司，2020年台股飆上萬四的時刻，KY股卻不斷爆雷，從康友-KY爆發掏空、高層集體消失，接著又爆發淘帝、凱羿、VHQ，以及英瑞等4家KY公司突然出現爆虧、股價暴跌，金管會祭出多項強化監理措施。

金管會統計，截至2021年2月底止，國內總計有109家KY公司，其中包含上市76家、上櫃33家，所有KY公司市值已達1兆6,043億元，且自2008年至2019年底止，KY公司因營運所產生的獲利，於我國配發現金股利高達2,312億元，其實對我國資本市場具有一定貢獻度，重要性也日益提升。

(工商 )