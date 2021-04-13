議員王世堅今在市議會警政衛生部門質詢。（張薷攝）

北市治安亮紅燈？議員王世堅今在市議會警政衛生部門質詢時，端數據痛批北市有「雙高三多」，治安相關案件數字、刑案總數最高，嫌疑人、被害人、慶記最多，在市長柯文哲主政下，讓堂堂首都台北市竟淪爲「高譚市」。對此，市警局長陳嘉昌指出，北市刑案發生數逐年下降，重大暴力犯罪更是六都最低。

王世堅指出，北市治安相關案件數去年有1萬2701件，刑案總數今年1至3月高達9383件，雙雙六都最高，另外還有3多，嫌疑人、被害人、慶記最多，去年光是子彈就查獲8萬6395顆，六都其他縣市查獲數都只有2000多顆，台北市子彈數竟然有4倍。

王世堅表示，雖然台北市民感受北市治安不差，但這與台北市的見警率高有關，北市警察人數是六都之冠，達8088位警力，人力最多、素質最高、最認真，卻交出這樣成績，要求警局改善。

對此，陳嘉昌指出，北市的治安仍維持穩定狀況，重大暴力犯罪是六都最少、槍擊案件也是倒數，而且重大暴力犯罪案件全數偵破。他強調，因台北市是人口聚集、消費型都市，刑案發生率比較高，但106、107至今是逐年下降，從4.2萬降至3.8萬件。

陳嘉昌強調，台北市商店密集，重大刑案中竊盜約6000多件、酒駕等公共危險罪案件有5000多件，住宅竊盜都順利偵破，順手牽羊這類竊盜案，也都要求員警要受理，北市有一半以上槍枝、子彈，都是在其他縣市查獲，警方是有線索就會偵辦。

(中時 )