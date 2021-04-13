中華郵政董事長吳宏謀率領幹部與國賓影城、營造公司代表，聯合焚香祝禱祈求工程順利圓滿，如期如質完工。（謝瓊雲攝）

彰化市火車站前光復路郵局改建工程13日動工，由中華郵政公司董事長吳宏謀、國賓影城董事長張中周等人主持動工典禮，未來將成為地下3層、地上6層的複合式影城商場，1樓則將成為現代化且更寬敞明亮的嶄新郵局，工程預計2023年完工。

彰化市光復郵局鄰近彰化火車站，建築已超過50年，近年中華郵政積極轉型，提出改建招商計畫，以期活化資產。2018年即國賓影城簽約，結合郵局、影城及健身房等空間，是中華郵政投資興建的第一座複合式影城大樓；然而工程招標過程一波三折，一度向縣府申請展延建照。

去年舊建物完成拆除，13日舉行動工典禮，吳宏謀率中華郵政幹部，與國賓影城代表、夆典科技董事長郭國華、昌吉營造董事長郭峻豪、建築師黃烱祥等人，聯合焚香祝禱祈禱工程順利圓滿後，共同起鏟。

工程由夆典集團、昌吉營造得標，總預算為4億5580萬元；建築總樓地板面積約3434坪待建案完成後，地下3樓作為停車場，將可改善停車問題，1、2樓仍保留作郵局使用，影城進駐3至6樓空間，將規畫影廳、商場與健身房。

吳宏謀表示，看好彰化發展迅速，鄰近台中市，是六都以外的百萬人口大縣，發展前景可期，改建後的彰化光復路郵局建物外觀以石材為主，形塑簡約現代化風格，展現中華郵政轉型後的陽光與健康形象。長期來郵局都是民眾的好厝邊，希望服務能滿足鄉親需求，未來在彰化蛋黃區提供休閒娛樂，活絡地方經濟。

張中周指出，未來彰化國賓影城總計將有12個大小影廳，盼讓彰化民眾不用到台中，就近就能觀賞到國內外、國際級的好電影。

中華郵政首度投資興建第一座郵局複合式影城大樓，對彰化市光復路郵局提出改建招商計畫，斥資4.5億元，13日正式動工興建，眾人聯合起鏟。（謝瓊雲攝）

中華郵政首度投資興建第一座郵局複合式影城大樓，對彰化市光復路郵局提出改建招商計畫，斥資4.5億元，13日正式動工興建，眾人聯合起鏟。（謝瓊雲攝）

中華郵政首度投資興建第一座郵局複合式影城大樓，對彰化市光復路郵局提出改建招商計畫，斥資4.5億元，13日正式動工興建，預計2023完工。（中華郵政提供／謝瓊雲彰化傳真）

(中時 )