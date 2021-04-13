台鐵太魯閣號日前發生49死2百多人輕重傷慘案，行政院長蘇貞昌該下台嗎？國民黨今(13日)召開「行政院卸責四大謊言」記者會，據相關公文顯示，蘇貞昌接任閣揆後不僅刻意漠視台鐵改革，為卸責竟還在事故後以連篇謊言誤導國人，要求蘇揆知恥下台。但據TVBS最新民調顯示，有31%民眾認為蘇揆「應該下台」，卻有53%民眾卻認為蘇揆「不應該下台」。

國民黨文傳會主委王育敏指出，根據相關公文強調，蘇貞昌接任閣揆後不僅刻意漠視前任賴清德積極推動的台鐵改革，為了卸責，竟還在太魯閣號事故後由發言人以連篇謊言誤導國人。國民黨強烈要求蘇揆知恥下台，更嗆蔡總統除了滿嘴改革台鐵，應告訴國人成立跨部會小組以推動台鐵改革的確實時程。

國民黨打臉行政院四大謊言對照表。(圖/國民黨提供)

行政院說總體檢報告僅供「內部參考」，但台鐵體檢小組由政委擔任召集人，成員匯集交通、財政、經濟部及國發會、工程會，主計處與人事總處副部長層級。但完成的諸多結論卻遭繼任的蘇揆漠視，還貶低為「內參」，無視官員及專家學者的專業意見。

據《TVBS民調中心》最新調查，認為行政院長蘇貞昌應不應該為太魯閣號出軌事件下台負責，調查結果發現，有53%民眾認為行政院長蘇貞昌「不應該下台」，高於31%%「應該」，另有16%未表示意見。

此次民調係《TVBS民調中心》在4月7日至12日所做調查，抽樣方法採用市內電話號碼後四碼、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問。最後成功訪問有效樣本967位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。

(中時新聞網)