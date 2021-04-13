太魯閣號事故發生後，意外掀起政院遲未核定前年普悠瑪號事故台鐵總體檢報告爭議，前民進黨立委郭正亮更爆料報告卡關內幕，並直言蔡英文總統被行政院騙了。但資深媒體人謝寒冰認為，政委張景森和交通部長林佳龍一定有跟蔡英文抱怨過，指示當時蔡英文還不能得罪行政院長蘇貞昌，他更指出，蘇貞昌遲遲不推動改革，就怕幫林佳龍建功會威脅自己選總統。

謝寒冰12日在網路節目《正常發揮》中表示，他不相信蔡英文會被騙，張景森和林佳龍一定有跟蔡英文抱怨過，但當時蔡英文要重用蘇貞昌，不能得罪他，所以蔡英文是隱忍不發，至於為何她能隱忍這麼久，因為她也不關心台鐵，覺得無所謂。

謝寒冰分析，這件事情事發生在賴清德擔任行政院長任內，這整個報告在賴清德時代就做得差不多了，銜命的是張景森，張景森是蘇貞昌的人嗎？後來接交通部的是林佳龍，林佳龍是蘇貞昌的人嗎？若行政院看到總體檢報告後，執行跨部會會議，把整個東西做成了，台鐵開始改革，功勞會規給交通部長和蔡總統，連張景森都有一份，甚至大家會去回溯，這個報告是賴清德時代做的，是賴清德的功勞，就不干蘇貞昌什麼事了。

謝寒冰指出，林佳龍2018年在台中市長選舉被打的奄奄一息，後來他擔任交通部長，也做得不怎麼樣，這時候去推動這個，幫他建大功、立大業，等於幫林佳龍起死回生，政治生命又復活，「大家不要忘記，林佳龍是想選總統的人，如果林佳龍起來了，蘇貞昌年紀又這麼大，他幹嘛幫自己製造敵人？蘇貞昌顯然不會去做這件事情，所以他就一直拖」。

不過，為何這件事情會拖到太魯閣號事件後全爆出來，為何這些人現在敢出來爆料，之前都不爆，謝寒冰認為，因為現在就是有人要弄蘇貞昌，不希望蘇貞昌日子過得太快活，把所有弊端搞出來，現在這些事在鋪陳，鋪陳到必要的時候，蘇貞昌就可以一把丟掉了。

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(中時新聞網)