華紙Q1每股賺0.09元 18:552021/04/13 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華紙（1905）13日列入注意股，公布今年3月營收20.71億元、年增16.68％，稅前純益1.18億元、稅後純益1.04億元，每股盈餘0.08元；累計第一季營收54.77億元、年增20.08％，稅前純益1.17億元、稅後純益1.01億元，每股盈餘0.09元，是繼去年第四季稅後淨利1,300萬元，每股賺0.02元之後，持續兩季維持「盈」面。 陽信銀 首季每股稅前賺0.4元 中鋼3月營收368億 史上最佳 (工商 ) #華紙 #每股賺 #稅前純益 #稅後純益 #每股盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 送件轉上市激勵 三商家購重返百元 17:592021/04/13 財經 《證交所》仁新、三商家購申請上市 08:022021/04/13 財經 《航運股》業績超靚 長榮再創高 11:422021/04/13 財經 金控雙雄 首季大賺逾千億 04:102021/04/13 財經要聞 《產業分析》需求價量齊揚 造紙族群營運重返上升周期 13:412021/04/13 財經 王品股東紀念品加碼 花185元買1股現賺2516元 16:222021/04/13 財經 《通信網路》智易車用拚收割 今年缺料、漲價挑戰大 17:392021/04/13 財經 高紙價時代來臨！ 華紙：第二季可能再漲15～20％ 04:102021/04/13 財經要聞 《熱門族群》電信三雄Q1獲利排行榜 中華電→台灣大→遠傳 08:192021/04/13 財經 《半導體》力成3月、Q1營收 齊登同期次高 08:022021/04/13 財經 迎最強資金行情 造紙類股指數 飆上31年高點 04:102021/04/13 財經要聞 財經熱門新聞 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 3月出口旺爆 台灣經濟變好？謝金河曝小黃運將驚吐1句 - 財經 台股驚現「墓碑」爆天量殺尾 散戶下一步別做錯 - 財經 受害不只1家 世芯無量跌 這幾檔「高貴」股掃颱風尾下挫 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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