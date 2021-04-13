華紙（1905）13日列入注意股，公布今年3月營收20.71億元、年增16.68％，稅前純益1.18億元、稅後純益1.04億元，每股盈餘0.08元；累計第一季營收54.77億元、年增20.08％，稅前純益1.17億元、稅後純益1.01億元，每股盈餘0.09元，是繼去年第四季稅後淨利1,300萬元，每股賺0.02元之後，持續兩季維持「盈」面。

陽信銀 首季每股稅前賺0.4元
中鋼3月營收368億 史上最佳

(工商 )

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