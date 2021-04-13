台北市政府近年推動「無圍牆博物館」，但市議員陳建銘接獲里長陳情，指「三館一園」中的國立台灣科學教育館，一樓開放空間原先能提供學生、鄰里休憩，如今卻成為都市叢林，不僅座椅拆掉轉作花圃，晚間燈光也相當昏暗，園藝管理一塌糊塗，人行道也出現破損，讓里民怨聲載道，但科教館也澄清植栽為環境教育一環，針對里民需求也會做些許調整，致力營造共融友善的公共空間。

科教館位於士林區士商路、基河路，全館半戶外空間均採24小時開放，供市民等人使用，但福佳里長胡剛毅批評，科教館向國科會申請6年的補助，應與市民多點互動，現在卻拒民眾於門外，如原先科教館內的天空步道、圖書館都可開放使用，現在卻要收費，一樓戶外空間也將椅子拆掉、設置植栽，如同堡壘般不給人進。

科教館長劉火欽解釋，一樓戶外空間過去因太過空曠，在近2年種植各類花草，能搭配館內的環境教育課程，讓學生清楚植栽的生存方式、種植地方及培養方式等，非單純景觀功能用途，未來將視需求增設座椅，植栽也已委託專業廠商協助維管，致力創造物種共存、生機盎然的環境。

劉火欽說，科教館九樓圖書館原先要收費才能進場，假設設籍在士林區的民眾有需求，可以憑身分證換取館方核發的IC卡，即可享自由進出不收費的福利，一直到2023年底裝修前都會如此運作，之後就會請里民移駕至B1閱覽室，強調中央致力營造共融、友善的公共空間，絕不會怠慢人民需求。

陳建銘表示，科教館鄰近學校、兒童新樂園、市立天文館及士林夜市，集合了育樂、文教、公園，為台北市重要觀光景點。科教館申請這麼多經費，卻讓里民感到被拒於千里之外，將讓無圍牆計畫付諸流水。

民眾黨立委邱臣遠說，北市無圍牆計畫的概念良好，即將完工的台北藝術中心至兒童新樂園將串連鄰近幾個著名觀光景點，但教育部的科教館管理卻如此鬆散，相較同樣是中央管理的國父紀念館、中正紀念堂等開放場館，民眾使用度存有差別，要求科教館限期改善。

(中時 )