女星鄭仲茵常在本土劇飾演壞女人，私下的她其實相當親民，離婚18年獨自撫養女兒長大，之前她曾分享因為自己演惡女太壞，女兒在學校被老師罵「像妳媽不要臉」，近日再上節目吐露單親媽媽的育兒心酸。

鄭仲茵和前夫生下一女Stella，18年前離婚後便獨自撫養愛女，日前她和柯以柔、倪雅倫等女星一起錄製節目《聽媽媽的話》，大談獨身媽媽的淚水與歡笑，鄭仲茵表示因為不想讓女兒的成長過程有缺憾，她便盡力陪伴每個階段，讓她覺得自己好像無敵鐵金剛一樣。

女兒看到她經期出血爆哭，鄭仲茵為讓她聽話謊稱太累。（圖／翻攝自Youtube）

而讓鄭仲茵印象最深刻的是，女兒要上幼稚園的時候，她獨自帶著對方去迪士尼玩，儘管女兒年紀太小，有很多遊樂設施還無法玩，但母女倆仍慢慢排隊，「你就會看到『快到我們了！』她（女兒）就說『媽咪我要尿尿』，我們就離開，離開之後又從頭排」，畢竟沒有另一半可以卡位，未料終於排到後，卻被工作人員告知女兒不夠高不能玩，讓她們只能再尋找其他遊戲。

獨自帶女兒出遊的過程中，鄭仲茵不但背著大包小包，期間還要不時應付女兒想抱抱的要求，讓她不禁感嘆「我搞得我自己像外勞一樣」，鄭仲茵更透露當時她剛好經期來，帶女兒一起去洗手間時，對方一轉頭就哭著對她說：「媽咪你為什麼在流血」，讓她只好無奈回應：「媽咪好累，妳要乖乖聽媽咪的話好嗎？不然媽咪要是太累、太生氣就會流血」，雖然觀念錯誤但也沒辦法，此狀況也引起許多媽媽共鳴，讓鄭仲茵忍不住感嘆一個人帶孩子會享受當中的甜蜜但也很辛苦。

【完整版】聽媽媽的話 第140集 - 獨身媽媽的淚水與歡笑!!（翻攝自YouTube）

(中時新聞網)